Ereğli'de 14 çeşit yerel tohum üretildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yerel tohumları korumak, geliştirmek ve üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında 14 çeşit yerel tohum üretildi.

Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürü Sezgin Okumuş, belediye tarafından Delihakkı mevkisinde oluşturulan yerel tohum proje uygulama serasında 14 çeşit yerel tohum üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yüzyıllardır gelen ata tohumlarının kaybolmasını engellemek için projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Okumuş, "İstekli, meraklı vatandaşlarımız bizim dağıtacağımız fidelerden istediği kadar da tohum üretebilir. Bir sonraki yıl bütün bahçesini, tarlasını bu fidelerin tohumlarıyla doldurabilir. Kendilerine teknik olarak da yardımcı olacağız." dedi.

Okumuş, proje doğrultusunda domates, biber, salatalık, kabak, fasulye, patlıcan, kavun, karpuz, bamya, kara mancar, pırasa, mısır, fesleğen ve reyhan tohumlarının üretilerek depolandığını kaydetti.