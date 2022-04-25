Ereğli'de 15 bin kişi Kadir Gecesi aynı anda iftar açacak - Son Dakika

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 27 Nisan'da idrak edilecek Kadir Gecesi'nde 15 bin kişiyle aynı anda iftar açacaklarını bildirdi.

Başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle Uzunkum Caddesi'nde oluşturulan alanda çalışmaları inceleyen Posbıyık, gazetecilere, geleneksel hale getirilen iftar programına bu yıl 15 bin kişinin katılacağını belirtti.

Ramazanda ihtiyaç sahiplerine yemek ve gıdanın yanı sıra aceze yardımı yaptıklarını aktaran Posbıyık, "15 bin kişiyle iftar açacak olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kadir Gecesi ve sonrası Ramazan Bayramı geliyor. Birliğimizi ve beraberliğimizi buralarda göstereceğiz." diye konuştu.