Ereğli'de 15 bin kişi Kadir Gecesi aynı anda iftar açacak - Son Dakika
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Ereğli'de 15 bin kişi Kadir Gecesi aynı anda iftar açacak

25.04.2022 16:16
Ereğli'de 15 bin kişi Kadir Gecesi aynı anda iftar açacak

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 27 Nisan'da idrak edilecek Kadir Gecesi'nde 15 bin kişiyle aynı anda iftar açacaklarını bildirdi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 27 Nisan'da idrak edilecek Kadir Gecesi'nde 15 bin kişiyle aynı anda iftar açacaklarını bildirdi.

Başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle Uzunkum Caddesi'nde oluşturulan alanda çalışmaları inceleyen Posbıyık, gazetecilere, geleneksel hale getirilen iftar programına bu yıl 15 bin kişinin katılacağını belirtti.

Ramazanda ihtiyaç sahiplerine yemek ve gıdanın yanı sıra aceze yardımı yaptıklarını aktaran Posbıyık, "15 bin kişiyle iftar açacak olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kadir Gecesi ve sonrası Ramazan Bayramı geliyor. Birliğimizi ve beraberliğimizi buralarda göstereceğiz." diye konuştu.

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Halil Posbıyık, Kadir Gecesi, Ereğli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de 15 bin kişi Kadir Gecesi aynı anda iftar açacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli'de 15 bin kişi Kadir Gecesi aynı anda iftar açacak - Son Dakika
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