Ereğli'de 18 Bekçi Göreve Başladı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde mahalle ve caddelerde görev yapacak bekçiler için tören düzenlendi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü
önünde düzenlenen törende konuşan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
, İlçe Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde 18 bekçinin göreve başladığını söyledi. Türkiye
genelinde başlatılan bekçi uygulamasını başarılı bulduğunu anlatan Kaymakam Çorumluoğlu, şöyle konuştu:
"Bekçinin en önemli özelliği o yöreyi tanımış olması, yerel olması. Bunun kendine göre avantajları olacak. Herkes görevini yapacak, o manada kendi arkadaşınız dahi olsa göreviniz neyse onu yapacaksınız. Çünkü bu üniformayı taşıyorsunuz, bu üniformanın hakkını da vereceksiniz. Ben bu çalışmada başarılı olunacağına gönülden inanıyorum. İçişleri Bakanlığı
'mızın bu projesini destekliyorum. İşinizin ve görevinizin kıymetini bilin. Devletimiz size bunun karşılığında bir ücret ödeyecek, devlet koruması içerisine gireceksiniz. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz için de sizin çalışmalarınızın başarılı olmasını temenni ediyorum."
İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu da göreve başlayan 18 bekçiye hayırlı olsun temennisinde bulundu.