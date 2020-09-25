Ereğli?de 2 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

Ereğli?de 2 dönüm ormanlık alan yandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek köyünde ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm alan yandı.

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Bölücek köyünde ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüm alan yandı.Öğle saatlerinde Ereğli'ye bağlı Bölücek köyündeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.


Ereğli?de 2 dönüm ormanlık alan yandı
Ereğli?de 2 dönüm ormanlık alan yandı
Ereğli?de 2 dönüm ormanlık alan yandı

Yangın, Ateşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ereğli?de 2 dönüm ormanlık alan yandı - Son Dakika

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