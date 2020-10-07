Ereğli'de, 20 metre derinliğinde obruk oluştu - Son Dakika

KONYA'da, sık sık Karapınar'da meydana gelen obruklar, bu kez komşu ilçe Ereğli'de, yaklaşık 30 metre çapında ve 20 metre derinliğinde oluştu. Karapınar'da, yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. Sık sık Karapınar'da oluşan obruklar, bu kez yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Ereğli'de meydana geldi. Karaburun Mahallesi'ndeki boş arazide, yaklaşık 30 metre çapında ve 20 metre derinliğinde obruk oluştu. Jandarma ekipleri, obruk çevresinde önlem aldı.
Karaburun Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Uzun, obruğun geçen hafta oluştuğunu tahmin ettiklerini belirterek, "30 metre çapında, 20 metre derinliğinde obruk oluşmuş. Jandarmaya haber verdik. Onlar gelip, önlem aldı. AFAD'a da bilgi verdik. Sık sık Karapınar'da obruk oluştuğunu duyuyorduk, mahallemizde olunca şaşırdık? dedi.
- Kaynak: DHA
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