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Ereğli'de 3 okulda kütüphane açıld - Son Dakika

Ereğli'de 3 okulda kütüphane açıld

17.11.2021 13:51
Ereğli'de 3 okulda kütüphane açıld

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi doğrultusunda Ereğli'de 3 okulda kütüphane açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi doğrultusunda Ereğli'de 3 okulda kütüphane açıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kavaklık, Bahçelievler ve Erdemir ilkokullarında düzenlenen törende yaptığı açıklamada, proje doğrultusunda Ereğli'de 3 ilkokulun kütüphaneye kavuştuğunu söyledi.

Kalkınmanın, gelişmenin ve refaha ulaşmanın yolunun, okumak ve çalışmak olduğunu anlatan Tutulmaz, açılışı gerçekleştirilen kütüphanelerde öğrencilerle kitap okudu.

Programlara, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Belediye Başkan Vekili Atilla Bulak, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Ali Akca, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt katıldı.

milli eğitim bakanlığı, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ereğli'de 3 okulda kütüphane açıld - Son Dakika
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