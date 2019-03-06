Son Dakika Haberleri: Ereğli'de 4. Hanımlar Semt Lokali Açıldı

Ereğli'de 4. Hanımlar Semt Lokali Açıldı

59 dakika önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Hanımlar Semt Lokallerinin dördüncüsü olan Hacı Mustafa Mahallesi Hanımlar Semt Lokalinin açılışını gerçekleştirdi.

Ereğli'de 4. Hanımlar Semt Lokali Açıldı, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Hanımlar Semt Lokallerinin dördüncüsü olan Hacı Mustafa Mahallesi Hanımlar Semt Lokalinin açılışını gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi tarafından Hacı Mustafa Mahallesinde yaptırılan Hanımlar Semt Lokalinin açılışı Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in katılımıyla gerçekleştirildi. Lokalin Hacı Mustafa ve Orhangazi Mahallelerine hizmet verecek.

Açılışta konuşan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hanımlar semt lokallerinin önemine dikkat çekerek, "Mahalle kültürüne, kaynaşmaya, birlik ve beraberliğe katkısı olacağına inandığımız ve çok sayıda faydalı eğitimlerin verildiği hanımlar semt lokallerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında açtığımız lokallerimizle kıymetli hanım kardeşlerimize önemli sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Bu mekanların kıymetini bilin, bir sıcak çayın, tatlı bir sohbetin ve eğlenirken öğrenmenin tadını çıkarın. Hanımlarımızın sosyal hayata katılımları, aile ve ülke ekonomisine katkı sunmaları adına lokallerimiz önemli bir hizmettir. Bu doğrultuda dördüncüsünün açılışını gerçekleştirdiğimiz hanımlar semt lokallerimize yenilerini ekleyeceğiz. Hacı Mustafa ve Orhangazi Mahallelerimize hizmet verecek olan lokalimizin Mahallelerimize ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:23 Kaynak: İHA

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