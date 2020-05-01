Ereğli'de 41 kişiye idari yaptırım tutanağı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 6 kişiye ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle 35 kişiye idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 30 Nisan'da ilçe genelinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında 09.00-00.00 saatleri arasında 10 kafeterya, 44 kahvehane, 12 kuaför, 72 market ve bakkal, 18 tekel bayisi, 14 fırın, 6 taksi durağı, 11 park ve bahçe, 1 mesire alanı, 15 taksi, 12 dolmuş ve 3 caminin kontrol edildiği belirtildi.

Uygulamada, 6 kişinin 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 35 şahsın sosyal mesafe kuralına uymadığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, toplam 41 kişiye idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutulduğu kaydedildi.