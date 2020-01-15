Ereğli'de 60 kursiyere sertifikaları verildi - Son Dakika
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Ereğli'de 60 kursiyere sertifikaları verildi

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çeşitli kurslara katılan 60 kursiyere sertifikaları verildi.

Ereğli'de 60 kursiyere sertifikaları verildi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çeşitli kurslara katılan 60 kursiyere sertifikaları verildi.

Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Abdullah Hasçelik, Ereğli Polisevi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İşkur, Ereğli Hizmet Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen ortak proje kapsamında kadınların gelişimine yönelik kurslar düzenlediklerini söyledi.

Hasçelik, 60 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İşkur tarafından kursiyerlere cep harçlığı olarak sağlanan yıllık katkı 164 bin 159, Halk Eğitim Merkezi tarafından usta öğretici olarak sağlanan katkı 62 bin 265 liradır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca kursiyerlerin ara vermeden devam etmesi açısından cep harçlığı, 35 kursiyere de günlük 30 liradan kurs boyunca toplam 39 bin 600 lira desteklenerek yardım yapılmıştır."

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da kursiyerleri başarılarından dolayı kutladı.

Zonguldak, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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