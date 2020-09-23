Ereğli'de 8 kamu konutu ve arsası ihale ile satışa çıkarıldı - Son Dakika

Ereğli Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünce ilçedeki 8 kamu konutu ve arsası ihale ile satışa çıkarıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı betonarme apartman ve arsasının açık teklif usulü ile 11 Kasım'da komisyon huzurunda satılacağı duyuruldu.

Apartmanda bulunan 8 daireden 2'sinin boş 6'sının dolu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu konutu tahsis edilenler ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir. Alım hakkı sahibi tarafından bedelin öncelikli ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde 10 indirim uygulanır. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın, en az yüzde 20'si peşin, kalanı 5 yılda ve 60 taksitle, en az yüzde 25'i peşin kalanı 7 yılda ve 84 taksitle, en az yüzde 30 peşin kalanı 10 yılda ve 120 taksitle ödenebilir. Konutlar ihaleye 120-130 bin lira tahmini bedel ile satışa sunulacak."