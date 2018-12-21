Ereğli'de Acil Durum Tahliye Tatbikatı
4 saat önce
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Ereğli Devlet Hastanesinde acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Ereğli Devlet Hastanesinde acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Ekipler, ilk olarak hastane konferans salonunda yangın, tahliye ve doğal afetlere yönelik sunum gerçekleştirdi.
Senaryo gereği hastanede mahsur kalan hastaların merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliyeleri sağlandı.
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.
Etkinliklerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hareket tarzlarının teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığını ifade eden Ateş, eğitimlere devam edeceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:17 Kaynak: AA
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