Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı

Ereğli'de Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı

22 dakika önce

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Ereğli'de Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı, System.String[]
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Ekipler, Kepez Mahallesi'ndeki tatbikatta, ilk olarak konferans salonunda yangın, tahliye ve doğal afetlere yönelik bilgi verdi.

Senaryo gereği yurtlarda mahsur kalan öğrencilerin merdivenli itfaiye araçları ve iplerle tahliyeleri sağlandı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hareket tarzlarının teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığını ifade eden Ateş, eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Yurtlar Kurumu, Ereğli Belediyesi, İtfaiye, Güncel
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