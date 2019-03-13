Ereğli'de Acil Durum ve Tahliye Tatbikatı

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.



Ekipler, Kepez Mahallesi'ndeki tatbikatta, ilk olarak konferans salonunda yangın, tahliye ve doğal afetlere yönelik bilgi verdi.



Senaryo gereği yurtlarda mahsur kalan öğrencilerin merdivenli itfaiye araçları ve iplerle tahliyeleri sağlandı.



Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.



Etkinliklerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hareket tarzlarının teorik ve uygulamalı olarak anlatıldığını ifade eden Ateş, eğitimlere devam edeceklerini belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu

İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı

Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek