Ereğli'de açılan sepet örme kursu ilgi görüyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde açılan kursta 106 kişi sepet örmeyi öğrendi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yazılı açıklamasında, budanan ağaç dallarının kabuklarından, sarmaşık dallarından, farklı doğal malzemelerden sepet örme geleneğini gelecek kuşaklara aktarmak için kurs düzenlendiğini belirtti.

Belirli dönemlerde sepet örme kursu açtıklarını aktaran Posbıyık, "Düzenlenen kurslarla toplam 106 kişiye sepet örme teknikleri öğretildi. Sepet üretenlerin sepetlerini satabilmesi için Sanat Sokağı'nda bir satış noktası oluşturuldu. Burası 2 yıldır yaz ayları boyunca faaliyette ve büyük ilgi görüyor. Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan sepet örmeciliğini yapanların sayısı çok azalmıştı. Ereğli denilince akla gelen simgelerin yanında artık sepetler de yeniden yerini buluyor." ifadelerini kullandı.