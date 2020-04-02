Ereğli'de adliye ve cezaevinde dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki adliye ve cezaevinde dezenfeksiyon çalışması yapıldığı bildirildi.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ereğli Adliye binası ile hükümlü ve tutukluların bulunduğu Ereğli Kapalı Cezaevinde hijyen ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği kaydedildi.

"Ereğli Kapalı Cezaevimizde bulunan hükümlü ve tutuklulara kişisel temizlik ekipmanı sağlanmış olup, yakınları tarafından getirilen ve dışarıdan temin edilen malzemeler de 48 saat bekletilmek sureti ile gerekli hijyen sağlandıktan sonra kendilerine teslim edilmektedir." ifadeleri kullanılan açıklamada, mahkumlar ile cezaevi personelinin temaslarının sıfıra indirildiği, cezaevi personelinin sosyal izolasyonunu sağlamak adına kendilerine tahsis edilen yurtlara yerleştirildiği belirtildi.