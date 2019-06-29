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Ereğli'de asfalt kaplama ihalesi gerçekleştirilecek

52 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 5 bin 760 ton asfalt kaplama ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.

Ereğli'de asfalt kaplama ihalesi gerçekleştirilecek, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 5 bin 760 ton asfalt kaplama ihalesi gerçekleştirileceği bildirildi.
Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının ilçeye bağlı muhtelif köy yollarına yapılmak üzere, 5 bin 760 ton bitümlü sıcak karışım ile asfalt kaplama yol yapım işi ihalesini 4 Temmuz'da kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, ihaleye girecek firmaların tekliflerini, ihale saatine kadar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına teslim edebileceği ifade edilerek, işin süresinin yer teslimi tarihinden itibaren 60 iş günü olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:39 Kaynak: AA
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