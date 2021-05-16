Ereğli'de atık malzemelerden akıl oyunları yapan öğrenciler eğlenerek öğreniyor - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "Eğlenerek Öğreniyorum" projesi kapsamında öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden akıl oyunları hazırlayan ilkokul öğrencileri, aileleriyle kaliteli vakit geçiriyor.
Gülüç beldesinde Vesile Dikmen İlkokulu öğretmeni Şeniz Tekin, eTwinning projesi doğrultusunda Türkiye'nin farklı bölgelerinden 10, Ürdün'den 1 ilkokulun katıldığı proje kapsamında çocukların atık malzemelerden akıl oyunları oluşturduğunu söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların evlerinde kaldığını anımsatan Tekin, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan akıl oyunlarının çocukların analitik düşünmesine katkı sağladığını ifade etti.
Projenin akıl yürütme, matematiksel düşünme ve hayatta karşılaşılan problemlere farklı çözüm yolları bulmayı öğrenmeyi amaçladığını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:
"Akıl oyunları sayesinde çocukların eğlenerek öğrenirken özgüven kazanması öncelikli hedeflerimiz arasında. Öğrencilerin çeşitli atık malzemelerle hazırladıkları mangala, 3 taş, reverse oyunlarıyla tanışarak aileleriyle oynamaları, uzaktan eğitim sürecinde kaliteli vakit geçirmeleri projemizi taçlandırdı. Proje sonunda sanal sergi e-book gibi çalışmalarla öğrencilerimiz yaptığı ürünleri sergileme fırsatı buldu."
Kaynak: AA
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