Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika

Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı

05.04.2021 18:20
Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önündeki tören, çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam eden törende Kdz. Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Eren Demircan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Demircan, avukatların gerek toplum ile mahkeme arasında, gerekse mahkeme ile toplum arasında her zaman bir köprü görevi üstlendiğini söyledi. Demircan açıklamasında, "Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz hayatlarını adalet, insan hakları ve demokrasiye adayan başta yakın zamanda vefat eden meslektaşlarımız Av. Ersin Aslan ve Av. Muhammet Halil Yavuz olmak üzere fedakar meslektaşlarımızı, hakimlerimizi savcılarımızı ve tüm yargı mensubu arkadaşlarımızı, hain terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden yargı şehitlerimizi, aziz vatanımızı korumak için insanüstü bir gayret ve cesaretle kutsal görevlerini yerine getirirken şehit olan kahraman güvenlik güçlerimizi ve de ülkece uzun süredir mücadele etmekte olduğumuz Covid-19 salgını sebebi ile vefat eden başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anıyorum. Aynı şekilde ülkece içerisinde bulunduğumuz bu menfi durumun bir an önce sona ererek eskisi gibi sağlıklı günlerimize ulaşabilmeyi diliyorum. Buradan tekrar tekrar belirtmekte fayda görüyorum ki, salgını defedebilmemizin tek yolu tedbirlere sıkıca riayet etmekten geçmektedir. Hal böyle iken tedbirlere dikkat edilmemesi sadece şahsın kendisini değil şahıslar nezdinde tüm toplumu ilgilendirmektedir. Ancak hiç şüphe yok ki geçmişte olduğu gibi bu badireyi de toplumca el ele vererek aşacağımızdan hiçbir şekilde şüphemiz bulunmamaktadır.

Avukatlar, her dönemde öncelikle asli görevleri olan savunma görevini icra etmişler, bunun yanında ise her şartta ve koşulda toplum ve toplumsal sorunlar ile her zaman iç içe olmuşlardır. Avukat denildiğinde toplum nezdinde akla hemen 'dava açan, savunan, duruşmaya çıkan' kişi gelse de aslında icra etmekte olduğumuz bu kutsal mesleğin çok önemli bir yanı daha bulunmaktadır. Bu da toplumsal sorunlarla en önde mücadele etme görevidir. Çoğu zaman biz hukukçular meydana gelen olaylara çok farklı çerçeveden bakabilmekte ve çok farklı yorumlar yapabilmekteyiz. Bu durum esasen bizleri toplumdan ayırıyormuş gibi görünse de aksine toplumu her konuda aydınlatabilme ve de doğru yola sevk edebilme görevini de her zaman avukatlar üstlenmiştir. Uygulamada da bu durum sıklıkla karşımıza çıkmakta olup, kendisini ilgilendirsin ilgilendirmesin nerede bir hukuksuzluk, nerede bir insan hakları ihlali durumu meydana gelse orada hemen avukatlar asli görevleri üstlenip toplumu bilinçlendirmektedirler. Öyle ki bir çok Sivil Toplum Kuruluşu ve Çevre Örgütlerinin yöneticiliğini ve de en önemli görevlerini avukatlar yapmaktadırlar. Yani avukat sadece adliye saraylarında değil, her yerde her koşulda ve tüm olumsuzluklara rağmen adalet arayan bir toplum savaşçısıdır.

Avukatlar gerek toplum ile mahkeme arasında gerekse mahkeme ile toplum arasında her zaman bir köprü görevi üstlenmişlerdir. Öyle ki bizler kanunlar ve diğer hukuk kuralları hakkında bilgisi olmayan vatandaşlarımızın haklarının nasıl ve ne şekilde aranacağı hususunda kendilerine yardımcı olmakta iken diğer yandan Mahkemelerin yine aynı kanun ve kurallar nezdinde vermiş olduğu kararların vatandaşlarımıza açıklanması ve de izaha kavuşturulması konusunda büyük bir rol üstlenmekteyiz." İfadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı
Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı
Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı
Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı
Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı

Avukatlar Günü, Zonguldak, Mahkeme, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ereğli'de Avukatlar Günü kutlandı - Son Dakika


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