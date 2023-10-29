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Ereğli'de Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Ereğli'de Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti

Son Güncelleme: 29.10.2023 13:21

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Recep Bayram, tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın büyümesiyle Recep Bayram, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlunu bıçakladı. Olayın ardından gözaltına alınan Recep Bayram'ın sorgusu devam ediyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Recep Bayram (65), tartıştığı oğlu Ersin Bayram'ı (41) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. Recep Bayram ile oğlu Ersin Bayram arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Recep Bayram, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ersin Bayram'ı bıçakladı. Evdeki diğer aile üyelerinin ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Bayram, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Recep Bayram'ın sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Ereğli'de Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli'de Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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