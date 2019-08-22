Ereğli'de başpolisler komiser yardımcısı oldu

Konya'nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kıdemli başpolisler, düzenlenen programla rütbeleri takılarak komiser yardımcılığı görevine terfi etti.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevlerini 7 yıldır başpolis olarak sürdüren kıdemli polisler, görevlerinde göstermiş oldukları çalışmalar sonrasında girdikleri Derece Amirlik Eğitimi Sınavında başarı göstermeleri sonucu komiser yardımcılığı rütbesine yükselmeye hak kazandı. Komiser yardımcılığına hak kazanan kıdemli başpolis Mustafa Ağırman, Tuncay Aydoğdu ve Yakup Karakaya'ya rütbeleri Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ve İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan tarafından takıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan rütbe terfi programı, Kaymakam Hayrettin Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, görevli amir ve komiserlerin katılımıyla gerçekleşti. - KONYA