Son Dakika Haberleri: Ereğli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ereğli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ereğli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

32 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Ereğli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kepez Mahallesi Denizcilik Meslek Fakültesi'nde eğitim gören 2. sınıf öğrencileri Mehmet V. (26) ile İmdat Y. (23) arasında okul içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Okul dışına kadar devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet V, yanında bulunan bıçakla İmdat Y'yi karın bölgesinden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İmdat Y'yi Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İmdat Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mehmet V, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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