Ereğli'de "Çalışan Gençlik Sosyalleşiyor" Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli'de 'Çalışan Gençlik Sosyalleşiyor' Projesi - Son Dakika

Ereğli'de "Çalışan Gençlik Sosyalleşiyor" Projesi

7 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Çıraklık Eğitim ve Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören ve çeşitli mesleklerde çalışan gençlerin sosyalleşmelerine yönelik projenin uygulanmasına başlandı.

Ereğli'de

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Çıraklık Eğitim ve Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören ve çeşitli mesleklerde çalışan gençlerin sosyalleşmelerine yönelik projenin uygulanmasına başlandı.

Ereğli Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın, yaptığı açıklamada, "Çalışan Gençlik Sosyalleşiyor Projesi"nin, 15-29 yaşlarındaki gençlere yönelik gerçekleştirildiğini anımsatarak, bu kapsamda mesleki, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra geziler ve kamplar da düzenleyeceklerini aktardı.

Aydın, "Ülkemizde ilk defa ilçemizde pilot bölge olarak uygulanacak olan ve bakanlığımızca desteklenen projemizde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğümüz ve Ereğli TÜGVA temsilciliği de paydaş olarak projemizi destekleyecek. Gençler için 'amasız ve fakatsız' çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Harun Aydın, Ereğli, Aydın, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Emre Baysal'ın kardeşi: Geri kalan hayatımda askeriyede görev almak istiyorum
İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Son Dakika: Edirne Cumhuriyet Savcılığı, Yunanistan'ın öldürdüğü Suriyeli mülteci için soruşturma başlattı Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:53:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ereğli'de "Çalışan Gençlik Sosyalleşiyor" Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]