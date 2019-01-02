Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Cami Temel Atma Töreni

Ereğli'de Cami Temel Atma Töreni

28 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kestaneci Mahallesi'nde yapılacak caminin temelini törenle atıldı.

Ereğli'de Cami Temel Atma Töreni, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kestaneci Mahallesi'nde yapılacak caminin temelini törenle atıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, camilerin milletin eseri olduğunu söyledi.

Hayırseverlerin vereceği katkılarla caminin kısa sürede yapımının tamamlanmasını beklediğini anlatan Çorumluoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve mahalle muhtarı Ahmet Özer de mahalle halkının modern bir camiye kavuşacağını belirtti.

Dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından tören sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Zonguldak, Kestaneci mahallesi, Güncel
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