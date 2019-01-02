Ereğli'de Cami Temel Atma Töreni
28 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Kestaneci Mahallesi'nde yapılacak caminin temelini törenle atıldı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, Kestaneci Mahallesi'nde yapılacak caminin temelini törenle atıldı.
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, burada yaptığı konuşmada, camilerin milletin eseri olduğunu söyledi.
Hayırseverlerin vereceği katkılarla caminin kısa sürede yapımının tamamlanmasını beklediğini anlatan Çorumluoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Ereğli Belediye
Başkanı Hüseyin Uysal
ve mahalle muhtarı Ahmet Özer
de mahalle halkının modern bir camiye kavuşacağını belirtti.
Dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından tören sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:42 Kaynak: AA
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