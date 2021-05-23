İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya- Adana yolu Hortu Mahallesi civarında T. E. idaresindeki 42 ADV 269 plakalı cip ile D. K. idaresindeki 33 NNA 88 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yan yatan tırın sürücüsü D.K. araçta sıkıştı.

Konya 'nın Ereğli ilçesinde cip ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Ereğli'de cip ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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