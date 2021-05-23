Ereğli'de cip ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde cip ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Konya- Adana yolu Hortu Mahallesi civarında T. E. idaresindeki 42 ADV 269 plakalı cip ile D. K. idaresindeki 33 NNA 88 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yan yatan tırın sürücüsü D.K. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırdan çıkarılan sürücü D.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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