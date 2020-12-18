Ereğli'de çocuklara giysi yardımı - Son Dakika

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Romacted programı kapsamında ihtiyaç sahibi 1000 çocuğa giysi yardımına başladıklarını bildirdi.

Posbıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde, 5 pilot ilde uygulanan ve Ereğli Belediyesinin de pilot belediye olarak yer aldığı Romacted programı kapsamında kentteki ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı yapıldığını belirtti.

Kent merkezi ve köyler dahil 1000 çocuğa yapılacak kışlık giysi yardımlarının ilk teslimi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ilgili mahalle muhtarlarına yapıldığını aktaran Posbıyık, "Çantaların içerisinde bu mevsim şartlarına uygun mont, kazak, pantolon, hırka gibi kışlık kıyafetler bulunmaktadır. Bizlere gelen talep doğrultusunda tek tek her mahalleye giderek çantaları çocuklara ulaştıracak." dedi.