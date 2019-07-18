Son Dakika Haberleri: Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında
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Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında

2 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan yağmur nedeniyle dere taştı, ev iş yerlerini su bastı.

Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden beri etkili olan yağmur nedeniyle dere taştı, ev iş yerlerini su bastı. İtfaiye ve polis ekipleri, evlerde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı.
İlçede gece başlayan ve sabaha karşı şiddetini attıran sağanak sele neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle taşan Kabasakal deresi, Kavaklık Mahallesi, Solak Köyü yol ayrımı ve Göçmenler Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan yaklaşık 45 kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Bazı vatandaşlar ise kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerine çıkmayacağını söyleyerek evinde kaldı.
Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı. Evlerinde mahsur kalanlar için kurtarma çalışmasının sürdüğü bildirildi.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:15 Kaynak: DHA
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