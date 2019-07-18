Son Dakika Haberleri: Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)
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Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2)

1 saat önce

BAŞKAN POSBIYIK: KRİZ MASASI KURULDUEreğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, su taşkınlarının meydana geldiği mahalellerde incelemelerde bulundu.

Ereğli'de dere taştı; ev ve iş yerleri su altında (2), System.String[]

BAŞKAN POSBIYIK: KRİZ MASASI KURULDU
Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, su taşkınlarının meydana geldiği mahalellerde incelemelerde bulundu. Kavaklık bölgesinde hasar tespit çalışmalarına katılan Posbıyık, "Yaşanan olay doğal afet. Bütün arkadaşlar çalışıyor. Belediyede kriz masası kuruldu. Az önce Kışla Sanayi Sitesi'ne de girdim. Orası da çok kötü vaziyette. Ekiplerimiz elinden gelen gayreti gösteriyor" dedi.
Son olarak 2008 yılında sel felaketini yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sokaklara çıktı. Kavaklık Mahallesi'nde yaşayan Murat Kapan, "Yine sıkıntı yaşıyoruz. Gece 5'ten bu yana ayaktayız. Teyakkuzdayız. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.


Halil Posbıyık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:59 Kaynak: DHA
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