Ereğli'de dezenfekte çalışmaları ve iş yeri denetimleri - Son Dakika

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Ereğli'de dezenfekte çalışmaları ve iş yeri denetimleri
7 saat önce
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:32 Kaynak: AA
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bütün sosyal tesislerde hizmete ara verildiği hatırlatıldı.
Yaşlılar evi, kafeler ve düğün salonları olmak üzere bütün sosyal tesislerin kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerince faaliyetleri durdurulan iş yerlerine yönelik denetimler yapıldı. İlçe genelinde iş yerlerinin kapatma kararına uydukları, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı görüldü. Denetimler devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
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