Ereğli'de dezenfekte çalışmaları ve iş yeri denetimleri - Son Dakika
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Ereğli'de dezenfekte çalışmaları ve iş yeri denetimleri

7 saat önce

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Ereğli'de dezenfekte çalışmaları ve iş yeri denetimleri, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ereğli'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda bütün sosyal tesislerde hizmete ara verildiği hatırlatıldı.

Yaşlılar evi, kafeler ve düğün salonları olmak üzere bütün sosyal tesislerin kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerince faaliyetleri durdurulan iş yerlerine yönelik denetimler yapıldı. İlçe genelinde iş yerlerinin kapatma kararına uydukları, şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı görüldü. Denetimler devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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