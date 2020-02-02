Ereğli'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

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Ereğli'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi
6 saat önce
Ereğli ilçesinde, trafik ekiplerince emniyet kemeri ve evrak kontrolü uygulaması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:30 Kaynak: AA
Ereğli ilçesinde, trafik ekiplerince emniyet kemeri ve evrak kontrolü uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin ilçe girişinde yaptıkları uygulamada sürücüler emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Recep Öztürk, uygulamada emniyet kemerini takan sürücü ve yolculara teşekkür etti, emniyet kemerinin kullanılması ve önemi hakkında bilgi verdi.
Öte yandan emniyet kemerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceği bildirildi.
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