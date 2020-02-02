Ereğli'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ereğli'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika

Ereğli'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi

6 saat önce

Ereğli ilçesinde, trafik ekiplerince emniyet kemeri ve evrak kontrolü uygulaması yapıldı.

Ereğli'de emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi, System.String[]

Ereğli ilçesinde, trafik ekiplerince emniyet kemeri ve evrak kontrolü uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerinin ilçe girişinde yaptıkları uygulamada sürücüler emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amiri Recep Öztürk, uygulamada emniyet kemerini takan sürücü ve yolculara teşekkür etti, emniyet kemerinin kullanılması ve önemi hakkında bilgi verdi.


Öte yandan emniyet kemerinin kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaların süreceği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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