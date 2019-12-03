Son Dakika Haberleri: Ereğli'de 'Engelsiz barınaklar' parklarda yerini aldı
Son Dakika Güncel Ereğli'de 'Engelsiz barınaklar' parklarda yerini aldı - Son Dakika

Ereğli'de 'Engelsiz barınaklar' parklarda yerini aldı

6 saat önce

Konya'ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan ve Öğretmen Abdurrahim Okulu öğrencilerinin boyaması, süslemesi için okula armağan edilen kedi, köpek barınaklarının boyama ve süsleme işleminin tamamlanmasının ardından parklara yerleştirildi3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla...

Ereğli'de 'Engelsiz barınaklar' parklarda yerini aldı, System.String[]

Konya'ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan ve Öğretmen Abdurrahim Okulu öğrencilerinin boyaması, süslemesi için okula armağan edilen kedi, köpek barınaklarının boyama ve süsleme işleminin tamamlanmasının ardından parklara yerleştirildi


3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenlerin katılımı ile parklara yerleştirilen barınaklar kış aylarına girerken sokak hayvanları için anlamlı bir hizmete dönüştü. Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılan ve Öğretmen Abdurrahim Okulu öğrencilerinin boyaması, süslemesi için okula armağan edilen kedi, köpek barınaklarının boyama ve süsleme işleminin tamamlanmasının ardından parklara yerleştirildi.


Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarını korunup kollanması gerektiğine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Öğretmen Abdurrahim Okulumuzun öğrencileri ve öğretmenlerini gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum. Okulumuzun öğretmen ve öğrencilerinin bizden talep ettiği bu anlamlı isteğe kayıtsız kalamazdık. Şantiyemizde yaptırdığımız barınakları geçtiğimiz günlerde okulumuza teslim etmiştik. Onlar da boyama ve süsleme işlemlerini tamamladılar ve kedi, köpek barınaklarımızı parklarımıza yerleştirdik. Bu anlamlı günde özellikle okulumuzun Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin katılımıyla bu etkinliğin gerçekleşmesi de ayrı bir değer kattı. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti
Vefakar köpek 6 aydır sahibinin çıkmasını bekliyor Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:12:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli'de 'Engelsiz barınaklar' parklarda yerini aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]