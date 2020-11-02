Ereğli'de evcil hayvan satışı yapan işletmelere eğitim - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evcil hayvan satışı yapan işletme sahiplerine yönelik eğitim verildi.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime, veteriner hekim ile ilçede evcil hayvan satışı yapan işletme sahipleri katıldı.

İşletme sahiplerine, hayvanları koruma kanunu uygulama yönetmeliği, ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, ev hayvanlarının korunmasına dair Avrupa sözleşmesi, etoloji, hayvan ekolojisi, köpek bakımı ve beslenmesi, kedi bakımı ve beslenmesi konularında eğitim verildi.