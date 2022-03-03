Ereğli'de evde bakım projesinden 30 kişi faydalandı - Son Dakika
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Ereğli'de evde bakım projesinden 30 kişi faydalandı

03.03.2022 16:39
Ereğli'de evde bakım projesinden 30 kişi faydalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaşlı ve engellilere yönelik evde bakım projesinden 30 kişinin yararlandığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaşlı ve engellilere yönelik evde bakım projesinden 30 kişinin yararlandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan proje doğrultusunda tespit edilen engelli ve yaşlı 30 vatandaşa evde bakım hizmeti verildiği kaydedildi.

Vakıf başkanı Abdullah Hasçelik, beraberinde vakıf mütevelli heyeti ile projeden yararlanan Hacı Derebağ'ı ziyaret etti.

Hasçelik, ilçe genelinde bakıma muhtaç, engelli, yaşlı vatandaşların tespitiyle görevli personelce evlerine gidilerek her türlü temizlik, tıraş, tırnak bakımı gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

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Zonguldak, Engelli, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de evde bakım projesinden 30 kişi faydalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ereğli'de evde bakım projesinden 30 kişi faydalandı - Son Dakika
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