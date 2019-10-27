Ereğli'de fabrika yangını (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Konya'nın Ereğli ilçesindeki bisküvi fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık 8 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının henüz çıkış nedeninin belli olmadığını ifade eden Ereğli Belediye Başkan vekili Serdar Altınok, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra araştırılacak. Yangın hammede kısmında meydana gelmiş. Büyük bir maddi hasar var. Can kaybı olmaması bizleri sevindirdi."diye konuştu.

(