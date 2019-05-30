Son Dakika Haberleri: Ereğli'de fidan dikimi gerçekleştirildi
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Ereğli'de fidan dikimi gerçekleştirildi

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gönüllü çevrecilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Ereğli'de fidan dikimi gerçekleştirildi, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gönüllü çevrecilerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen, "Çevre Şenliği" etkinlikleri kapsamında Elmatepe Mahallesi'nde 10 dönümlük alan üzerinde 300 fidan toprakla buluştu.
Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, etkinlik kapsamında gönüllü çevrecilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her ne kadar Ereğli'nin her bir tarafı yeşillik olsa da bence boş olan alanları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bu etkinlikte çocuklarımızla beraber bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim." dedi.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık da gönüllü çevreci sayısını arttırmak için çaba harcadıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:41 Kaynak: AA
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