Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Gazinoda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ereğli'de Gazinoda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

1 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde gazinoya eğlenmeye gelen grup ile çalışanlar arasında içeride başlayan silahlı çatışma, sokakta devam etti.

Ereğli'de Gazinoda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde gazinoya eğlenmeye gelen grup ile çalışanlar arasında içeride başlayan silahlı çatışma, sokakta devam etti. Çatışmada 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı. Polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan 1 şüpheli ise aranıyor.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi'ndeki bir gazinoda meydana geldi. İddiaya göre Bilgin T., kardeşleri Hüsnü T., Süleyman T.  ve arkadaşı Timur Ü. ile gazino çalışanları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.  Kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.  Çatışmada Süleyman T. ve Hüsnü T. ile gazino çalışanı Yusuf S. çeşitli yerlerinden vurularak, yaralandı. Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 grup arasındaki çatışma Doğualagözlü Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde de devam etti. Çatışmaya başka bir gazino çalışanları da katıldı. Burada ise Bilgin T., kavganın çıktığı gazinoda çalışan Mümin Gülger'i tabancayla başından vurarak, öldürdü.

Olayın ardından polis, Timur Ü. ile olaya karıştığı ileri sürülen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. 1'i öldürülen Gülger'in üzerinde olmak üzere 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis, kaçan Bilgin T.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: DHA

Ereğli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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