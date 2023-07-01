Ereğli'de geleneksel yağlı direk yarışları yasaklandı! - Son Dakika
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Ereğli'de geleneksel yağlı direk yarışları yasaklandı!

01.07.2023 12:37

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde her yıl kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yapılan yağlı direk yarışları, kaymakamlık kararıyla 3 Temmuz'a ertelendi. Yarışmanın iptal edilme sebebi ise direğe sürülen gres yağının denizi kirletmesi olarak gösterildi. Karar, Belediye Başkanı ve bölge liman başkanı tarafından eleştirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz'da kutlanması planlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kaymakamlık kararıyla 3 Temmuz'a ertelendi. Her yıl geleneksel olarak yapılan yağlı direk yarışları da Bölge Liman Başkanlığı'nın önerisi ileyine kaymakamlık tarafından kaldırıldı. Yarışmanın kaldırılmasının gerekçesi ise direğe sürülen gres yağının denizi kirletmesi olarak gösterildi.

BELEDİYE BAŞKANI POSBIYIK: KARAR BİZİ DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Bölge Liman Başkanlığı'nın önerisi ve Kaymakamlığın oluru ile Yağlı Direk Yarışları'nın kaldırılmasına ve kutlama gününün ertelenmesine tepki gösterdi. Yağlı Direk Yarışlarının Ereğli'nin bir geleneği olduğunu vurgulayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi; "1 Temmuz 1935 yılından itibaren kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milli bir bayramdır. Karadeniz Ereğli, doğal limanı ve coğrafi konumu itibariyle de bir denizci kentidir. Yağlı Direk Yarışları ise bizim çocukluğumuzdan beri süre gelen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları geleneğimizdir. Pandemi sürecinde ara verilen bu kutlamaların, bugün hiçbir geçerli gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi Karadeniz Ereğli halkını ve bizleri derinden üzmüştür.

"GELENEKLERİ YAŞATMAK, GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTAN GEÇER"

Bölge Liman Başkanı tarafından 21 Haziran tarihinde basına yapılan bir açıklamada; 'Yağlı Direk Yarışlarında kullanılan gres yağı, denizi kirletiyor' denilmektedir. Acaba gemilerden boşaltılan sintine suları için de aynı hassasiyet gösteriliyor mudur? Ya da sintine suları nedeniyle gemi ticaretine izin verilmiyor mu? Gelenekleri yaşatmak, gerekli tedbirleri almaktan geçer. Yağlı Direk Yarışları'na öncülük eden Bozhane Gençliği, deniz kirliliğine ve denizdeki yaşama en fazla saygı ve özeni gösteren kesimlerin başında gelir. 1 saatlik yarışmada gres yağından oluşabilecek kirliliği, belediyemiz su altı arama kurtarma ekipleri ve dalgıçlarla birlikte yarım saatte temizlerler. Ayrıca 200 metre kare alandaki etkinlikte oluşabilecek kirliliği günümüzde bertaraf edebilecek her türlü teknolojik imkan vardır. Bu gerekçeler Karadeniz Ereğli'nin geleneklerinin yaşatılmasının önünde bir engel değildir.

"MADDİ İMKANSIZLIKLAR GEREKÇE GÖSTERİLEMEZ"

Bazı yönetim kademelerinde dile getirilen maddi imkansızlıklar da gerekçe gösterilemez. Eskiden Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası bir araya gelir, biz de Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak gerekli desteği vererek geleneklerimiz en güzel şekilde yaşatılırdı. Karadeniz Ereğli, bir çok acentesi bulunan denizci bir kenttir. Hiçbir mazereti kabul etmez. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Yağlı Direk Yarışlarının ertelenmesi Karadeniz Ereğli halkını ve bizleri ne kadar üzmüşse, kutlama tarihinin 1 Temmuz'da değil de 3 Temmuz'a alınması bu üzüntümüzü katlamıştır.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık.

"1 TEMMUZ MİLLİ BİR BAYRAMDIR"

Bayram tatili, bu kutlama gecikmesine mazeret olamaz çünkü 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da milli bir bayramdır. Gününde kutlanması gerekir. Ereğli halkının iki bayramı bir arada kutlamasında ne sakınca vardır. Bugüne kadar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, 30 Ekim'de ya da birkaç gün sonra kutlandığı görülmüş müdür? Karar alanların, karar verenlerin bu millete karşı, Ereğli halkına karşı bir sorumluluğu olduğunu unutmaması gerekir. Yağlı Direk Yarışları geleneğimizdir, geri istiyoruz. 1 Temmuz denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milli bir bayramdır, gününde kutlanmalı."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (3)
  • sait acar: Bunların amacı milli değerleri aşağılamak. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • günahkar kisi5: MİLLET İYİCE SIYIRDI KAFAYI.YAW VALLAHİ BİLLAHİ BU ÜLKEDEN BİR HALT OLMAZ.CİDDİYET LAZIM TOPLUMA. Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Diretteki gres yağı Denizi kirlenmekten kurtaracak ise çok yerinde bir karar. Önerim ise Arap sabunu kullansınlar;))) Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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