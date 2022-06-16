Kursiyerler, yanma ve yangın bilgisi, yangın söndürme teknikleri, doğal afetler, arama ve kurtarma, hortum atma ve toplama, halatlarla iniş-çıkış, düğümler ve düğüm çeşitleri, ilk yardım, trafik kazalarına müdahale gibi birçok konuda uygulamalı eğitim alıyor.

Kaynak: AA

Ereğli Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ereğli'de gönüllü itfaiyecilik kursu başladı - Son Dakika

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