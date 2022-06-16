Ereğli'de gönüllü itfaiyecilik kursu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ereğli'de gönüllü itfaiyecilik kursu başladı

16.06.2022 16:56
Ereğli'de gönüllü itfaiyecilik kursu başladı

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler için kurs açıldı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler için kurs açıldı.

İtfaiye binasında toplam 4 hafta sürecek kurslara, 43 kursiyer katıldı.

Kursiyerler, yanma ve yangın bilgisi, yangın söndürme teknikleri, doğal afetler, arama ve kurtarma, hortum atma ve toplama, halatlarla iniş-çıkış, düğümler ve düğüm çeşitleri, ilk yardım, trafik kazalarına müdahale gibi birçok konuda uygulamalı eğitim alıyor.

Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar, gönüllü itfaiyeci kimlik kartı ve sertifikası almaya hak kazanacak.

YORUMLAR
500
Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı Avcılar'da yangın müdahalesinde düşen itfaiyeci yaralandı
Kaynak: AA

Ereğli Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de gönüllü itfaiyecilik kursu başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:45 Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
15:57 Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı: Yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 17:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ereğli'de gönüllü itfaiyecilik kursu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement