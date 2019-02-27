Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Gönüllü İtfaiyecilik Kursu Düzenlenecek

Ereğli'de Gönüllü İtfaiyecilik Kursu Düzenlenecek

56 dakika önce

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından gönüllü itfaiyecilik kursu düzenleneceği bildirildi.

Ereğli'de Gönüllü İtfaiyecilik Kursu Düzenlenecek, System.String[]
Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından gönüllü itfaiyecilik kursu düzenleneceği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kursiyerlere, yangın, yangına müdahale, afetlerde hareket tarzı, enkaz arama-kurtarma, düğüm çeşitleri, ilk yardım gibi derslerinin teorik ve uygulamalı olarak verileceği belirtildi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere gönüllü itfaiyeci kimlik kartı verileceği kaydedilen açıklamada, "Bugüne kadar 10 grupta yaklaşık 350 kişiye eğitim verilmiştir. Kimlik kartı olan kursiyerlerimizle doğa yürüyüşleri ve kamp programları hazırlanacaktır. Son başvuru süresi 1 Mart mesai saati bitimine kadardır. Müracaatlar şahsen Ereğli Belediye binasında bulunan itfaiye müdürlüğümüze yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:45 Kaynak: AA

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