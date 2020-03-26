Ereğli'de gönüllü kadınlar maske dikmeye başladı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Cumhuriyet Halk Evleri'nde, kadınlar gönüllü olarak maske dikmeye başladı.

Ereğli Belediyesi, Ereğli Kent Konseyi ile birlikte salgınla mücadele kapsamında maske dikimine başladı. Cumhuriyet Halk Evleri'nde bulunan dikiş atölyesinde başlayan maske dikiminde, kadınlar gönüllü oldu. 10 kadının bugün dikmeye başladığı maskeler, vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak.