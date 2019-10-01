Ereğli'de güçlendirilmesi gereken binalar tespit edilecek

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçede yaşanabilecek doğal afete karşı mevcut durumun değerlendirildiğini, güçlendirilmesi gereken binaların tespiti için çalışma başlattıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle bir araya gelerek Ereğli Belediyesi'nin acil afet yardımı planını değerlendirdiklerini belirtti.

Plan dahilinde mevcut durumun yanı sıra alınan önlemlerin masaya yatırıldığını ifade eden Posbıyık, "Deprem durumunda nasıl bir hareket planımız olmalı, toplanma alanlarımızın durumu, ön hazırlıklarımız, güçlendirilmesi gereken binalar varsa tespiti ve verilecek destekler gibi konuları ele almak için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Toplantıda deprem risk haritasına göre ikinci derece deprem bölgesinde bulunan, ağır sanayinin de yer aldığı ilçede çadır kent, konteyner kent, malzeme depolama ve toplanma alanlarının ele alındığını anlatan Posbıyık, şunları kaydetti:

"Personel konaklama yerleri, kalıcı konut alanları, araç ve iş makinesi durumu, itfaiye personeli ve araç kapasitesi değerlendirildi. Toplantıda afet durumunda destek alınabilecek diğer kuruluşlar ve iller, soğuk hava depoları ile hastanelerin son durumları ele alındı. Yine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde toplanma ve yardım noktaları tespit edildi."