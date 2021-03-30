Ereğli'de günlük 1300 kişiye Kovid-19 aşısı yapılıyor - Son Dakika

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede günde 1300 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ın çok yüksek riskli iller kategorisine girmesiyle vatandaşların özgürlüklerinin biraz daha kısıtlanacağını söyledi.

"Moralimizi bozmayalım, ümidimizi yitirmeyelim." diyen Çorumluoğlu, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uymalarını istedi.

İlçe genelinde vaka sayısının 50'li rakamlara ulaştığını, önümüzdeki süreçte artışların biraz daha yaşanabileceğini aktaran Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"Buna rağmen 60 yaş ve üstü uygulamasında aşılar başladı. İlçemizde günlük 1300 vatandaşımız aşılarını oluyor. Bu rakam iyi bir rakamdır. Kapasitemiz oldukça yüksek, herhangi bir sorunumuz yok. Devletimiz aşı konusunda başarılarıyla dünyada örnek gösterilecek noktadadır. İsteğimiz 60 yaş ve üstü vatandaşlarımız kontrollerini ve başvurularını yapsınlar, aşılarını olsunlar."