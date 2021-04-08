Ereğli'de Halk Kütüphanesi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Ereğli'de Halk Kütüphanesi'nin temeli atıldı

08.04.2021 10:29
Ereğli'de Halk Kütüphanesi'nin temeli atıldı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde Halk Kütüphanesi'nin temel atma töreni düzenlendi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Halk Kütüphanesi'nin temel atma töreni düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 2 bin 500 metrekarelik alan üzerinde kurulacak binayla ilçenin ihtiyacını karşılayacak bir kütüphaneye kavuşacağını söyledi.

Şu anki kütüphanenin 100 metrekarelik alan üzerinde kurulu olduğunu anımsatan Oprukçu, "Çocuklarımız orada perişan oluyordu, Ereğli Belediyemize ait bu alanda Kültür Bakanlığımızın çok önemli destekleriyle inşallah bu kütüphaneyi başarı ile bitireceğiz. Bu yaza kütüphanemizin inşaatını bitirerek yeni eğitim öğretim yılına yetiştirelim inşallah." dedi.

Oprukçu, kütüphanenin bölümleriyle ilgili şunları aktardı:

"İçerisinde taban alan 1017 metrekare, 100 metrekarelik bireysel çalışma alanı, 2 adet 83 metrekarelik grup çalışma alanı, 48 metrekarelik engelli birey çalışma alanı, 38 metrekarelik bebek kütüphanesi, 8 metrekarelik çocuk bakım odası, 142 metrekarelik çocuk bölümü, 55 metrekarelik süreli yayınların yer aldığı bir alan, mutfak, mutfak deposu ve terası ile 228 metrekarelik bir kafeterya, 52 metrekarelik eğitim sınıfı, toplam 34 metrekarelik bay, bayan tuvalet, mescitler, 21 metrekarelik toplantı odası, 436 metrekarelik okuma, araştırma salonu, 23 metrekarelik müdür odası, 19 metrekarelik memur odası, 42 metrekarelik kütüphaneciler odası, 300 metrekarelik lobi alanı, 17 metrekarelik haberleşme odası, 74 metrekarelik çocuk oyun odası, 73 metrekarelik ahşap atölyesi, 222 metrekarelik seminer salonundan oluşan bir kütüphane olarak, birçok ildeki kütüphanelerden daha büyük olacak."

Kütüphanenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Oprukçu, "Sayın Genel Müdürüm Ali Odabaş beye gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan, Sayın Bakanımızın gösterdiği teveccühten ziyadesiyle memnunum, çok teşekkür ediyoruz. Bu Cumhur İttifakı'nın ilçemizdeki ilk hizmetlerinden biri olacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphane ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ise Halk Kütüphaneleri'ni toplumun bulunduğu her yere ulaştırmaya ve bu çerçevede hizmetler gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini vurguladı.

İlçede yapılacak kütüphanenin heyecanlandırdığını dile getiren Odabaş, şöyle devam etti:

"Bu hizmet Başkanımıza nasipmiş, güzel bir proje ortaya çıktı. Ümit ediyorum ki; bir yıl içerisinde de tamamlanarak Ereğli'ye hak ettiği bu eseri kazandıracağız. 5 yıldır çok kütüphane açılışına katıldım ama ilk kez bir temel atma törenine katılıyorum. Bu da ne kadar sahiplenildiğinin göstergesi, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımız verdiği önemi gösteriyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı ise kütüphanenin, gençlere, çocuklara ve tüm Ereğlililere hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Belediyeye, Kültür Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Halk Kütüphanesi'nin temel atma töreni, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Ereğli ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, Personel ve Mali İşler Daire Başkanı Ahmet Özekmekçi, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, STK temsilcileri, muhtarlar, siyasi partilerin il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Hüseyin Oprukçu, Hisarcık, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli'de Halk Kütüphanesi'nin temeli atıldı - Son Dakika


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