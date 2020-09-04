Ereğli'de halk otobüslerinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede yolcu taşımacılığı yapan halk otobüslerinde kredi kartı ile ödeme uygulaması başlatıldı.

Ereğli Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şoför ve yolcular arasında para alışverişinin hastalığın seyrine olumsuz etki yarattığından, temassız özelliği bulunan kredi kartları ile bu etkinin en aza indirilmesinin istendiği belirtildi.

Şehir dışından gelen yolcuların yanı sıra kent kartı olmayan vatandaşlara da bu uygulama ile kolaylık sağlanacağı kaydedilen açıklamada, "Belediyemiz denetimindeki Çilek Özel Halk Otobüslerinde temassız kredi kartı ile ödeme dönemi başladı. 115 Özel Halk Otobüsünde temassız özelliği bulunan kredi kartı ile ödeme yapılması için çalışmalar tamamlandı ve uygulamaya geçildi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsleri de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince dezenfekte edildi.