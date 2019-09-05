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Ereğli'de halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi

2 saat önce

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) tarafından halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi.

Ereğli'de halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) tarafından halkın katılım toplantısı gerçekleştirildi.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Proje Koordinatörü Dilara Akca tarafından Erdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2. Yüksek Fırın modernizasyonu için inşaat ve montaj aşamasının 14 ay sürmesi planlandığını, inşaat aşamasında ortalama 600, montaj aşamasında ortalama 610 personelin tam zamanlı çalışacağının ön görüldüğünü ve işletme aşamasında ise mevcut tesiste çalışan 290 personelin görev alacağını anlattı.

Akça, 4. Kok Bataryası ve Tali Mahsuller Tesisi kapasite artışı için 16 ay inşaat çalışması yapılmasının planlandığını belirterek, "İnşaat çalışmalarında 200 kişinin çalışması planlanmaktadır. Faaliyet kapsamında makine ve ekipmanların kurulum ve montajı 16 ay sürecek olup, 500 personelin görev alması planlanmaktadır. Faaliyetin işletme aşamasında Kok Bataryası için 15 kişi istihdam edilecek olup, Tali Mahsuller Tesisi için ilave personele ihtiyaç duyulmayacaktır." ifadesini kullandı.

Bu arada toplantı öncesi Ereğli Mücadele Platformu Sözcüsü Niyazi Özcan ve bir vatandaş, toplantı yerinin Erdemir'e ait bir tesiste olmasına tepki gösterdi. Toplantının ilçe merkezinde halkın katılımıyla gerçekleştirilmesini isteyen ikili, olumsuz yanıt alınca bazı vatandaşlarla salondan ayrıldı.

Erdemir Demir Çelik A.Ş., Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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