Ereğli'de hanelere sağlık seti dağıtılıyor - Son Dakika

Ereğli Belediyesi tarafından 45 bin haneye, içerisinde maske, sabun ve dezenfekten bulunan sağlık setleri dağıtımı devam ediyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 mahallede ekiplerin sağlık setini dağıtımına devam ettiğini söyledi.

Belediye personelinin gönüllü vatandaşların da katılımıyla maske üretimine devam ettiğini ifade eden Posbıyık, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere koli yardımının yanı sıra yemek dağıtımları da gerçekleştirdiklerini belirtti.