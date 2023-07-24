Ereğli'de hasta yakını sağlık çalışanını darbetti - Son Dakika
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Ereğli'de hasta yakını sağlık çalışanını darbetti

24.07.2023 20:11

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir hasta yakını, sağlık çalışanını darbetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hasta yakını S.A.?nın (40) sağlık çalışanı C.T.?yi (24) darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından gözaltına alınan S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün ilçedeki özel bir hastanede meydana geldi. Çocuğunu hastaneye götüren S.A., çocuğuna yapılan muayeneyi beğenmeyerek sağlık çalışanı C.T. ile hastanenin önünde görüşmek istedi. S.A., sağlık çalışanı C.T. ile acil servisin önüne çıktı. C.T., durumu izah etmeye çalıştığı sırada S.A., yumruk atarak sağlık çalışanına saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte kavga kısa sürede sonlandırıldı. Durum polise haber verildi. S.A., polis tarafından gözaltına alındı. C.T. de ifade vermek için polis merkezine gitti. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. S.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.A.?nın C.T.?yi darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA
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