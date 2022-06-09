Ereğli'de hayırsever ailenin yaptıracağı sağlık merkezinin temeli atıldı - Son Dakika
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Ereğli'de hayırsever ailenin yaptıracağı sağlık merkezinin temeli atıldı

09.06.2022 13:26
Ereğli'de hayırsever ailenin yaptıracağı sağlık merkezinin temeli atıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayırsever Bayrak ailesi tarafından yaptırılacak Ayşe-Yaşar Bayrak Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayırsever Bayrak ailesi tarafından yaptırılacak Ayşe-Yaşar Bayrak Aile Sağlığı Merkezinin temeli atıldı.

Elmatepe Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli'nin hayırseverleriyle örnek ilçe konumunda bulunduğunu belirterek, Bayrak ailesine teşekkür etti.

İnsan yaşamında sağlığın en önemli unsur olduğunu vurgulayan Tutulmaz, "Sağlıklı yaşamak bizim birinci önceliğimiz. Pandemi döneminde sağlıklı hayatın ve geleceğe sağlıklı bakabilmenin ne kadar önemli olduğunu gördük." dedi.

İş insanı Ünal Bayrak da anne ve babasının ismini yaşatmak için mahalleye kalıcı eser bırakmak istediklerini söyledi.

Vali Tutulmaz, daha sonra Bayrak'a plaket ve teşekkür belgesi verdi. Duanın ardından protokol üyeleri temel atma işlemi gerçekleştirdi.

Törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı'nın yanı sıra ilçe protokolü katıldı.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de hayırsever ailenin yaptıracağı sağlık merkezinin temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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