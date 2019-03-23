Son Dakika Haberleri: Ereğli'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Ereğli'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

37 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, inşaat malzemesi ve aletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Ereğli'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, inşaat malzemesi ve aletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şantiyelerden inşaat malzemeleri ve aletleri çalındığı ihbarları üzerine başlatılan çalışma sonucu şüpheliler M.K. ve C.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:53 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
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