Ereğli'de Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
37 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, inşaat malzemesi ve aletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde, inşaat malzemesi ve aletleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, şantiyelerden inşaat malzemeleri ve aletleri çalındığı ihbarları üzerine başlatılan çalışma sonucu şüpheliler M.K. ve C.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:53 Kaynak: AA
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