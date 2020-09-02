Ereğli'de huzur ve güven denetimi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen, "Huzur ve Güven" uygulamasında 2 kahvehaneye pandemi tedbirlerine rağmen oyun oynattığı gerekçesiyle 8 kişiye de sosyal mesafeye aykırılıktan idari para cezası kesilirken, 1 iş yerinin pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık bulunduğu tespit edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde, "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

İlçede 46 kahvehane, 10 oyun salonu, 87 iş yeri, 4 ganyan bayisi, 19 çay ocağı, 44 kafe, 9 park ve bahçe ile pazar yeri denetlenirken toplam 1389 kişinin güvenlik sorgusu yapıldı.

Toplam 63 araç ve sürücü kontrol edilirken, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye de muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 2 bin 354 lira ceza kesildi.

İki kahvehaneye pandemi tedbirlerine aykırı olarak oyun oynatmaktan, 8 kişiye de sosyal mesafeye aykırılıktan idari para cezası kesilirken, 1 iş yerinin pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık bulunduğu, 10 iş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edilerek tutanak tutuldu.

Araması olan ve yakalanan kişi ise Beycuma Cezaevine teslim edildi.