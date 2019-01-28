Son Dakika Haberleri: Ereğli'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Ereğli'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralıKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Ereğli-Konya yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Berk Ö. idaresindeki 31 YD 888 plakalı otomobil, kavşakta Gamze G., idaresindeki 06 GA 4136 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından iki sürücü ve otomobillerde 3 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Konya, Ereğli, 3. Sayfa
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