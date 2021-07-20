Ereğli'de ilçe protokolü bayramlaştı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi tarafından İnönü Parkı'ndaki kafeteryada düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, bayram nedeniyle ilçede yaralamalı trafik kazalarında artış yaşandığına dikkati çekerek, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları az olmasına rağmen ilçede yoğun bakım ve entübe sayılarında ciddi artış olduğunu vurgulayan Çorumluoğlu, şunları söyledi:

"Bu demek oluyor ki bu bayramda biraz daha kurallara dikkat edeceğiz. Bayram namazından sonra insanlarımızın, 1 Temmuz'dan sonra sanki Kovid-19 ülkemizi terk etmiş gibi sarıldıklarını gördüm. Daha sıkı sarılmalar, ne yazık ki bayram sonrası için bizi biraz daha kuşkulandırıyor.

Esnafımızın ve vatandaşımızın daha önceki sıkıntıları yaşamaması, eylülden itibaren okullarımızı daha rahat açabilmemiz için ağustosu çok dikkatli geçirmemiz gerekiyor. Artık varyantları takip edemez hale geldik. İşin en temeli, birbirimizle mesafeyi koruyacağız ve aşımızı olacağız."

???????Salgın tedbirlerinin uygulandığı programda, ilçe protokolü bayramlaştı.